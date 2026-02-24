martes 24 de febrero de 2026
Monteros busca veterinario/a para el Ce.P.S.A

Los interesados deben enviar su curriculum vitae a la dirección institucional.

Centro de Provincial de Salud Animal de Monteros. Foto de Archivo.

La Municipalidad de Monteros lanzó una convocatoria para cubrir un puesto de veterinario/a en el Centro Provincial de Salud Animal (Ce.P.S.A), especializado en castración.

La búsqueda está dirigida a profesionales con disponibilidad horaria, experiencia y buena predisposición, que deseen sumarse al equipo de trabajo en esta institución que forma parte del programa Tucumán Mascotas.

El Ce.P.S.A, ubicado en Monzón 291, trabaja en campañas de castración y atención gratuita, promoviendo el cuidado responsable de los animales y la salud pública. La incorporación de un nuevo profesional permitirá ampliar la capacidad de respuesta y fortalecer las acciones de bienestar animal en Monteros y alrededores.

Los interesados deben enviar su curriculum vitae al correo electrónico [email protected].

