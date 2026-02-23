Un joven fue atropellado en Los Costillas y el autor se dio a la fuga tras la salida de un baile

Un joven de 25 años resultó herido durante la madrugada de este lunes tras ser atropellado en la zona de Los Costillas, en el departamento Monteros. El conductor del vehículo que lo embistió se dio a la fuga, dejando al motociclista tendido sobre la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 frente a la cancha de Buffo, en un sector donde se desarrollaban actividades por los carnavales. La víctima fue identificada como Fernando Almaraz, domiciliado en Huasa Pampa.

De acuerdo al testimonio de su hermana, María José Almaraz, el joven circulaba en una motocicleta Yamaha FZ cuando fue impactado por una camioneta tipo Rastrojero de color naranja. “Lo dejaron tirado como un perro”, expresó con indignación.

Tras el siniestro, una ambulancia trasladó al joven al Hospital de Monteros y luego fue derivado al Hospital Regional de Concepción. Allí le practicaron estudios, entre ellos una tomografía, y debieron realizarle suturas por las lesiones sufridas.

La familia indicó que Fernando tenía previsto viajar el próximo viernes a la ciudad de Balcarce por motivos laborales, pero debido a su estado de salud no podrá concretar el traslado.

En paralelo a la preocupación por su evolución médica, los familiares denunciaron dificultades para radicar la exposición policial.

Según señalaron, en primera instancia acudieron a la Comisaría de Monteros, donde les habrían informado que la persona encargada de tomar la declaración no se encontraba disponible. Posteriormente se dirigieron a León Rouges, donde tampoco habría oficial en ese momento.

Finalmente, cerca del mediodía, confirmaron que la denuncia comenzó a ser tomada en la dependencia de Río Seco, perteneciente a la Unidad Regional Oeste.

La familia pidió que el hecho no quede impune y solicitó que se investigue para identificar al conductor del vehículo involucrado en el atropello.