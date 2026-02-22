domingo 22 de febrero de 2026
Martín Salazar continúa con presión inestable: definirán si pueden operarlo este lunes

El integrante de Las 4 Cuerdas permanece bajo monitoreo constante. Si su presión se estabiliza, será intervenido; de lo contrario, la cirugía será postergada.

Este domingo se informó a familiares, amigos y seguidores que el estado general de Martín Salazar, integrante del grupo folclórico Las 4 Cuerdas, se mantiene sin cambios respecto al parte médico anterior.

Según detallaron desde su entorno, actualmente presenta presión inestable, aunque los riñones funcionan con normalidad y no ha registrado fiebre, datos que aportan tranquilidad dentro del cuadro delicado que atraviesa.

Durante las próximas horas continuará bajo monitoreo permanente. Los médicos evaluarán su evolución y, en caso de que la presión logre estabilizarse hasta mañana, se llevará adelante la operación programada. De lo contrario, la intervención deberá ser postergada hasta que las condiciones clínicas sean las adecuadas.

Desde su círculo cercano agradecieron profundamente el acompañamiento, los mensajes de aliento y las oraciones recibidas en este momento difícil. Cualquier novedad será comunicada por los canales oficiales.

