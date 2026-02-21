Piden cadena de oración por la salud de Martín Salazar, violinista de Las 4 Cuerdas

En las últimas horas se conoció el delicado estado de salud de Martín Salazar, uno de los violinistas y referentes del grupo folclórico Las 4 Cuerdas. A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, sus compañeros pidieron una cadena de oración por su pronta recuperación.

“Nos unimos como grupo para pedirles que nos acompañen en una cadena de oración por nuestro querido hermano Martín Salazar, integrante de nuestro grupo, quien ha sido intervenido quirúrgicamente debido a problemas de salud”, expresaron en el mensaje.

Desde la formación musical señalaron que este es un momento en el que necesitan rodearlo de fe, esperanza y fortaleza espiritual, confiando en el poder de la oración comunitaria para acompañar su proceso de recuperación.

El pedido se extendió a todos aquellos que deseen elevar una oración especial por el músico, en el horario que cada uno pueda, con el objetivo de acompañarlo en este difícil momento. “Que el Señor lo cubra con su amor y le conceda salud y bienestar”, concluye el comunicado.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente folclórico tucumano, donde Martín Salazar es reconocido por su trayectoria y compromiso artístico dentro de Las 4 Cuerdas.