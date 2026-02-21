sábado 21 de febrero de 2026
Cayó un histórico eucalipto en Villa Nueva y generó momentos de tensión

El árbol se desplomó cerca de las 13:00 en la esquina de 25 de Mayo y Brígido Terán. Un auto que circulaba por el lugar estuvo a punto de ser alcanzado.

Un histórico eucalipto cayó este sábado pasado el mediodía en el barrio Villa Nueva, generando un fuerte estruendo que alertó a los vecinos de la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 en un terreno baldío ubicado en la intersección de calles 25 de Mayo y Brígido Terán.

Según relató Magalí, una vecina que transitaba por el lugar al momento del incidente, un automóvil que circulaba en dirección oeste estuvo a punto de ser aplastado por el enorme ejemplar. “Se sintió un fuerte reventón. Por fortuna cayó sobre la vereda y la calle. Hay casas a pocos metros y podría haber sido una tragedia”, comentó.

El árbol, de gran porte y varios años de antigüedad, se desplomó repentinamente, aunque no se reportaron personas heridas. La caída provocó obstrucción parcial de la calzada y veredas, y generó preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.

Personal de Defensa Civil y del área de Servicios Públicos trabaja en el lugar para retirar las ramas y despejar la zona, mientras se analizan las causas que podrían haber provocado la caída del ejemplar.

