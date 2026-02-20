Robó una bicicleta, su madre la devolvió, lo detuvieron y la justicia lo dejó en libertad

Luego de que la víctima, una joven de 29 años, se presentara en la dependencia policial para manifestar que tenía información sobre dónde podría encontrarse su rodado, un equipo policial llegó al lugar, en calle Laprida al 100, y logró atrapar al sospechoso, luego de que intentara escapar de los efectivos. En tanto, el rodado fue entregado voluntariamente por sus progenitores.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros dispusieron que el joven, de 24 años, sea liberado y que la bicicleta sea entregada a su dueña.

El accionar policial fue dirigido por el jefe interino de esta División, Oficial Principal Hugo Díaz, y supervisado por el director General de Prevención Ciudadana, Comisario Mayor Sergio Juárez.