miércoles 18 de febrero de 2026
Tragedia en la Ruta 157: 2 mujeres murieron en el amanecer de este domingo

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 sobre la Ruta Nacional 157, a cinco kilómetros al sur de La Madrid. Las víctimas tenían 29 y 23 años. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Una nueva tragedia vial sacudió al sur tucumano en las primeras horas de este domingo. El silencio del amanecer se quebró cerca de las 5:30 cuando una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Corven 110 colisionaron sobre la Ruta Nacional 157, a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de La Madrid. Ambas circulaban en sentido norte.

Como consecuencia del impacto, murieron en el acto las ocupantes del rodado menor: Luciana Cardozo, de 29 años, y Erika Luna, de 23, ambas domiciliadas en La Madrid. Las lesiones sufridas fueron de tal magnitud que no hubo posibilidad de asistencia.

La camioneta era conducida por Juan Pablo Ruiu, de 29 años, con domicilio en Graneros, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas mayores de edad. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital de La Madrid para su evaluación médica.

La escena fue de extrema violencia: la motocicleta terminó completamente destruida y el operativo policial se extendió durante las primeras horas de la mañana. Intervino personal de la Comisaría de Taco Ralo con apoyo de efectivos de Guardia de Infantería.

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó pericias para determinar la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo la colisión.

