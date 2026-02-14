Adolescente de 14 años resultó herida tras un choque entre una moto y un auto en Monteros

Un accidente de tránsito se registró durante el viernes cerca de las 20:00Según informó Defensa Civil, alrededor de las 20:05 en la esquina de calles Ernesto Padilla y Colón.

In automóvil Volkswagen Gol Power, dominio guiado por un hombre de 53 años, domiciliado en Monteros, quien circulaba de norte a sur por calle Colón; y una motocicleta Honda Wave sin dominio, conducida por una adolescente de14 años, que se desplazaba de oeste a este por Ernesto Padilla. De acuerdo con lo informado, la menor no llevaba casco protector.

Por causas que son materia de investigación, la motocicleta impactó contra el automóvil, lo que provocó que la conductora perdiera el equilibrio y cayera pesadamente sobre el pavimento, sufriendo politraumatismos.

De inmediato se dio intervención al servicio de emergencias 107, que trasladó a la adolescente al Hospital General Lamadrid para una mejor atención médica. En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil y del sistema de emergencias.