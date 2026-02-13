Agresión en Tafí del Valle: declaró un acusado e identificó a otros jovenes que aparecen en el video

Una jornada determinante se vivió este viernes en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el hecho ocurrido el 29 de enero en Tafí del Valle. Santiago Bagne, uno de los imputados en la causa, declaró durante aproximadamente una hora y media ante la fiscalía conducida por Gerardo Salas. Luego de exponer su versión de los hechos, respondió preguntas tanto del fiscal como del querellante José María Molina.

Durante su testimonio, el joven sostuvo que no participó de la agresión y que únicamente intervino con la intención de separar. Reconoció, además, que había sido expulsado del boliche tras un incidente previo y que permaneció en el exterior aguardando a sus amigos, ya que debía trasladarse a una cabaña para retirar ropa. En el marco de la audiencia, se le exhibieron videos y fotografías en los que identificó a casi diez personas, entre ellas César Máximo Carreras, Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y Santiago Fernández, según indicaron fuentes judiciales.

Desde la querella remarcaron que uno de los puntos más relevantes de la declaración fue el reconocimiento de que en el hecho habría intervenido un grupo de más de diez personas. A su entender, este dato permitió avanzar en la identificación de varios presuntos involucrados y reforzaría la hipótesis de un ataque colectivo.

En contrapartida, los defensores Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate consideraron que el testimonio de Bagne fue “contundente y sin fisuras”. Sostuvieron que en las imágenes analizadas se observa a una sola persona agrediendo a Ledezma y negaron que haya existido un ataque en patota.

Posturas enfrentadas en la investigación

Según la acusación formulada por la fiscal Mónica García de Targa, a través del auxiliar Hugo Campos, un grupo de al menos 15 jóvenes habría golpeado a Patricio Ledezma. De acuerdo con esa versión, el joven intentó escapar, pero fue alcanzado, cayó en una zanja y allí recibió golpes de puño y patadas que le provocaron lesiones certificadas por el médico forense. Hasta el momento, no se determinó con precisión la participación individual de cada sospechoso.

El querellante José María Molina afirmó que el conflicto se originó dentro del boliche, cuando Ledezma intervino para defender a un amigo. Sostuvo que luego fue esperado durante varios minutos y atacado en el exterior. En ese sentido, señaló que no se trató de una pelea sino de una agresión múltiple contra una persona que se encontraba en inferioridad de condiciones, y consideró que la calificación legal debería agravarse.

Por su parte, las defensas plantearon una versión distinta. Aseguraron que Ledezma habría iniciado la pelea en el interior del local bailable y que, al salir, agredió a uno de sus representados. Negaron la existencia de un ataque grupal y sostuvieron que el episodio fue una pelea “mano a mano”. También afirmaron que sus asistidos no participaron de la agresión y que, en todo caso, intentaron intervenir para separar.

Con declaraciones cruzadas y distintas interpretaciones sobre las pruebas incorporadas, la causa continúa avanzando mientras la fiscalía analiza los elementos reunidos para definir los próximos pasos procesales.