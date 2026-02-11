Ataque en Tafi del ValleTres jóvenes se presentaron ante de manera espontanea en la justicia

Tres jóvenes señalados como presuntos agresores en el caso Patricio Ledezma se presentaron voluntariamente ante la Justicia en el Centro Judicial Monteros. La investigación por el ataque en Tafí del Valle continúa avanzando.

La investigación por el ataque ocurrido el pasado 29 de enero a la salida de un boliche en Tafí del Valle sumó un nuevo capítulo este martes, cuando tres jóvenes señalados como presuntos agresores se presentaron de manera espontánea ante la Justicia en Monteros para ponerse a disposición del fiscal Gerardo Salas.

Se trata de Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y Santiago Fernández, este último no mencionado hasta ahora en la causa. Los tres acudieron acompañados por sus abogados defensores: Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate, quienes representan a Iturbe, y la doctora Paula Morales Soria, defensora de Costa Rojano y Fernández.

Según lo manifestado por las defensas, los jóvenes sostienen que el denunciante, Patricio Ledezma, habría sido el principal responsable del conflicto. Indicaron que existió un incidente previo dentro del boliche y que, al salir, Ledezma los habría insultado y provocado.

En particular, los abogados hicieron hincapié en un supuesto enfrentamiento entre Ledezma e Iturbe dentro del local bailable. De acuerdo con la versión expuesta, el denunciante habría agredido físicamente a Iturbe e incluso le habría causado lesiones, situación que —según la defensa— estaría respaldada por testigos que acompañaron la presentación ante la fiscalía.

Por su parte, el representante legal de Ledezma, José María Molina, expresó sorpresa ante esta nueva versión y señaló que le llamó la atención no haber sido convocado para presenciar las declaraciones y formular repreguntas. No obstante, aclaró que no necesariamente se trataría de una irregularidad procesal, sino de una posible estrategia de la defensa para evitar la presencia del querellante durante la exposición.

Hasta el momento, lo único confirmado en el expediente es que existieron dos episodios: una pelea dentro del boliche y otra en sus inmediaciones. Mientras la fiscalía y la parte denunciante sostienen que Ledezma fue atacado por varias personas en el exterior del local, los defensores de los jóvenes aseguran que se trató de “una pelea normal”, una interpretación que generó controversia por la presunta minimización de los hechos.

La causa continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días la fiscalía analice las nuevas declaraciones para determinar cómo impactan en la reconstrucción de lo ocurrido aquella madrugada en Tafí del Valle.