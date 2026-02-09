La Justicia ordenó la libertad de César Máximo Carreras en la causa por el ataque en Tafí del Valle

César Máximo Carreras recuperó la libertad por decisión judicial en la causa que investiga la agresión a Patricio Ledezma ocurrida en Tafí del Valle. El imputado seguirá sometido al proceso penal.

La Justicia tucumana ordenó la libertad de César Máximo Carreras, el segundo joven que permanecía detenido en el marco de la causa que investiga el ataque sufrido por Patricio Ledezma, ocurrido el pasado 29 de enero a la salida de un boliche en Tafí del Valle.

La resolución fue adoptada por el juez Javier Núñez Campero, quien dispuso que el acusado continúe sujeto al proceso judicial, aunque sin la medida de prisión preventiva que lo mantenía privado de su libertad.

Durante la audiencia, la defensa del joven deportista cuestionó con dureza la solidez de la imputación formulada en su contra. Según sostuvieron los abogados, la acusación “no estaba bien hecha” y presentaba “muchas dudas” respecto del rol que habría tenido Carreras en los hechos investigados. En ese sentido, afirmaron que su defendido “no había participado en ningún momento de la agresión”.

Un elemento clave para la decisión judicial fue la postura adoptada por el Ministerio Público Fiscal. El auxiliar fiscal Hugo Campos decidió adherir al planteo de la defensa y no se opuso al pedido de libertad, lo que allanó el camino para que el magistrado resolviera la excarcelación del imputado.

Pese a recuperar la libertad, Carreras continuará vinculado a la causa penal y deberá ajustarse a las disposiciones que establezca la Justicia mientras avanza la investigación. Al momento de tener la posibilidad de brindar su versión de los hechos ante el juez, el joven optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, manteniendo la estrategia legal aconsejada por sus representantes.

La causa continúa su curso judicial, en un expediente que sigue generando fuerte repercusión social y atención pública en la provincia.