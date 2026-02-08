Secuestraron un auto en la Isla San José por un robo ocurrido en Villa Quinteros



Un allanamiento en la Isla San José permitió el secuestro de un automóvil Volkswagen Fox y municiones calibre 9 mm, en una causa por robo simple investigada por la Justicia de Monteros.

Personal de la Unidad Regional Oeste, a través de la Comisaría de Villa Quinteros, realizó un allanamiento que arrojó resultado positivo en el marco de una causa por robo simple, con intervención de la Justicia del Centro Judicial Monteros.

La medida judicial se concretó durante domingo esteb 8 d en un domicilio ubicado sobre la Ruta Provincial 325, a la altura del kilómetro 6,5, en el paraje Isla San José de la ciudad de Monteros

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el sábado 7 alrededor de las 4.30, cuando desconocidos sustrajeron diversos elementos de un tractor que se encontraba estacionado frente al domicilio de la víctima en Villa Quinteros. Entre los elementos robados se encontraban el arranque con automático, la bomba inyectora y componentes hidráulicos de una desmalezadora.

A partir del análisis de cámaras de seguridad de vecinos, del Centro de Monitoreo de Villa Quinteros y de la localidad de León Rougés, los investigadores lograron identificar un Volkswagen Fox negro, dominio ESJ-739, como vehículo presuntamente utilizado en el hecho. Con esos elementos, se solicitó la medida judicial correspondiente.

El allanamiento fue autorizado por el juez Matías Graña y se llevó a cabo con colaboración de personal de la Comisaría de Río Seco y de Guardia de Infantería GOC. Durante la medida se secuestraron una munición calibre 9 mm, dos vainas servidas del mismo calibre y, posteriormente, el automóvil Volkswagen Fox mencionado, junto con su cédula de identificación, que fue entregado de manera voluntaria por un familiar del acusado.

Los elementos incautados quedaron afectados a la causa bajo protocolo de evidencia y cadena de custodia, con intervención de la División Criminalística Oeste, por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos de Turno de Monteros.

El operativo estuvo a cargo del Of. Ppal. Ariel Villafañe, Jefe I de la Comisaría de Villa Quinteros y supervisados por el Crio. Insp. Guido Juárez, jefe Zona III de la U.R.O.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades en el hecho denunciado.