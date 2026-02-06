Preparate, Nación confirmó un aumento del 20% en el costo de la energía eléctrica

El titular del Ersept explicó que la medida nacional rige desde el 1° de febrero e impactará cerca de un 10% en la factura final. Además, detalló el fin del sistema RASE y el inicio de un nuevo esquema de subsidios más restrictivo.

El servicio de energía eléctrica sufrirá un nuevo ajuste en la provincia. José Ascárate, titular del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), confirmó que el Gobierno Nacional dispuso un incremento del 20% en el valor de la energía, correspondiente a las tarifas estacionales.

En una entrevista con Los Primeros, el funcionario aclaró que este aumento impactará de manera plena en todas las categorías de usuarios, sin importar sus ingresos. Sin embargo, explicó la diferencia entre el costo de la energía y el monto final de la boleta: "Es un 20% en el valor de la energía que incide en la tarifa en un 10% más o menos".

Ascárate remarcó que este dinero no queda en manos de la distribuidora local (EDET), sino que es un "pass-through": "La distribuidora no cobra un centavo de esto. Esto es dinero que recauda de los usuarios para pagar a las empresas que proveen la energía, en este caso Transnoa y las empresas generadoras".

Si bien la medida rige desde el 1° de febrero, el Ersept aún debe firmar la resolución administrativa en el transcurso de esta semana o la próxima para trasladar oficialmente el costo al usuario.

Fin del RASE y nuevo esquema de subsidios

Otro cambio drástico que llega este mes es la eliminación del sistema RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía). Según detalló Ascárate, "ya no hay más N1, N2, N3", sino que ahora se aplicará un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

El nuevo esquema simplifica la clasificación en dos grandes grupos: con subsidio y sin subsidio.

Sin subsidio: Aquellos grupos familiares cuyos ingresos superen 3 veces la canasta básica del INDEC (aproximadamente 3,5 millones de pesos).

Con subsidio: Quienes tengan ingresos por debajo de tres canastas básicas. Sin embargo, los topes de consumo subsidiado serán menores: 300 kWh o 150 kWh mensuales, dependiendo de la época del año.

El funcionario advirtió sobre las nuevas condiciones de exclusión: "Si tiene más de una propiedad y tener un vehículo con antigüedad menor de 5 años, quedan excluidos de los subsidios". Además, instó a los usuarios a realizar la reinscripción en el sistema nacional ante el cambio de base de datos.

"Ahorrar energía": el cambio cultural y el precio regional

El titular del Ersept destacó un cambio de comportamiento en los tucumanos frente a la crisis. "Se ha observado una disminución: el consumo promedio mensual por usuario estaba en el orden de los 300 kWh y hoy está en 270 o 280 kWh", detalló.

A pesar de las quejas por los aumentos, Ascárate contextualizó los precios: "En Argentina tenemos el valor del precio por kilowatt hora más barato de América del Sur; traducido a dólares, está por debajo de Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia".

Críticas al transporte de energía

Consultado sobre los cortes de luz en el sur de la provincia, Ascárate apuntó contra la falta de inversión y control en el transporte de alta tensión, responsabilidad de Transnoa y del ente nacional ENRE.

"Transnoa tuvo una falla que dejó a Concepción, Aguilares y todo el sur tucumano sin energía durante 4 a 6 horas por la caída de un árbol en una línea", relató. El titular del Ersept explicó que, a diferencia de la distribuidora local, las empresas transportistas "no están obligadas a hacer inversiones" bajo los contratos actuales.

Ante esta situación, los entes reguladores de Tucumán, Salta y Jujuy elevaron un reclamo conjunto al ENRE para exigir que "en cada provincia exista el equipamiento mínimo necesario con cuadrillas que puedan trabajar recuperando líneas con tensión" y se garantice el mantenimiento básico, como la poda de árboles sobre las líneas de alta tensión.