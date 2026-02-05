Guadalupe Aguilar obtuvo una mención especial en los espectáculos callejeros de Cosquín

Guadalupe Aguilar logró una mención especial en los espectáculos callejeros del Festival Nacional de Cosquín, un reconocimiento clave dentro del circuito folclórico nacional que le abre nuevas oportunidades artísticas y mayor visibilidad.

Guadalupe Aguilar fue reconocida con la primera mención especial en el certamen de espectáculos callejeros que se desarrolla en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, una distinción de alto valor dentro de uno de los espacios más competitivos y representativos del encuentro cultural más importante del país.

Se trató de la primera participación de la artista en este certamen, que funciona como una instancia paralela pero fundamental dentro del universo de Cosquín. A diferencia del Pre Cosquín, orientado a la búsqueda de nuevos valores para el escenario mayor, los espectáculos callejeros reúnen propuestas artísticas que se presentan en balnearios y espacios públicos de la ciudad, con evaluaciones realizadas por jurados que se integran de manera discreta entre la organización y el público.

El proceso de selección fue altamente exigente. De un total de más de 2.500 propuestas enviadas, solo 900 artistas lograron acceder a la instancia de presentaciones en vivo, desarrolladas en distintas locaciones emblemáticas de Cosquín. Cada participante interpretó entre tres y cuatro canciones, generando un vínculo directo y genuino con el público, uno de los sellos distintivos de esta competencia.

Tras esa etapa, el jurado seleccionó a 18 finalistas, de los cuales surgieron los reconocimientos principales. El ganador obtuvo el pase directo al escenario mayor para la próxima edición del festival, mientras que Guadalupe Aguilar fue distinguida con la primera mención especial, ubicándose inmediatamente detrás del ganador. También se otorgó una segunda mención especial a otros artistas del circuito.

El reconocimiento tiene un peso significativo dentro del camino artístico, ya que no solo valida la propuesta ante la comisión organizadora, sino que además habilita la participación en distintos eventos culturales durante el año en Cosquín, ampliando la visibilidad y la proyección dentro del circuito folclórico nacional.

Ganar una mención especial en este certamen, especialmente en una primera participación y frente a artistas que ya habían competido en ediciones anteriores, representa un logro clave para la carrera de Guadalupe Aguilar. Un paso firme en un espacio donde la constancia, la calidad artística y el contacto directo con el público marcan la diferencia.