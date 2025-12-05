Vialidad Tucumán informa corte parcial en RPN 307 por inconveniente mecánico
Se solicita a los conductores circular con precaución en la zona afectada, donde personal vial colabora para garantizar el paso seguro.
La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, dependiente del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, informó que en la Ruta Provincial N° 307, a la altura del kilómetro 33.5 (zona 4), se encuentra obstruida media calzada debido a un camión batea con problemas mecánicos. La situación afecta la normal circulación vehicular en el sector.
Ante este inconveniente, personal vial se encuentra trabajando en el lugar para asistir a los conductores y facilitar el tránsito de manera segura.
Se recomienda a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal y extremar las medidas de precaución, especialmente en horarios de mayor flujo.