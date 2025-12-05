Vialidad Tucumán informa corte parcial en RPN 307 por inconveniente mecánico



La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, dependiente del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, informó que en la Ruta Provincial N° 307, a la altura del kilómetro 33.5 (zona 4), se encuentra obstruida media calzada debido a un camión batea con problemas mecánicos. La situación afecta la normal circulación vehicular en el sector.

Ante este inconveniente, personal vial se encuentra trabajando en el lugar para asistir a los conductores y facilitar el tránsito de manera segura.

Se recomienda a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal y extremar las medidas de precaución, especialmente en horarios de mayor flujo.