Monteros sonará en lo alto: tres días de arte urbano en Tafí del Valle



Este 28, 29 y 30 de noviembre, Tafí del Valle se convierte en el epicentro de una movida cultural que irá desde Monteros con toda la fuerza del arte urbano. La propuesta es clara: tres jornadas intensas de música, baile, expresión visual y comunidad, con artistas que pisan fuerte y una organización que no para de crecer. ¿La consigna? Vivir el arte como experiencia colectiva, libre y transformadora.

El evento está impulsado por EDP – Estamos De Paso, una crew independiente que viene trabajando desde Monteros para dar visibilidad a los nuevos géneros musicales, acompañar procesos creativos y construir espacios donde el arte callejero tenga lugar. Su trabajo abarca desde el hip hop y el street dance, hasta la producción de grafitis, flyers, videos y contenidos visuales pensados desde y para la calle. “Estamos de paso, pero dejamos huella”, dicen, y lo demuestran con cada acción.

Entre los artistas invitados estarán Psykofusion, Las Malojas, Chino MJ, Imperio Crew, Ale MC y F:H, todos con raíces monterizas y una impronta que mezcla talento, identidad y compromiso. La crew está liderada por Marco Valdez (profesor de ritmos urbanos y afrodescendientes), Matías Orellana (Ale MC) y Alejo Villanueva (Kid Pasta), referentes de una generación que transforma el arte en herramienta de encuentro y expresión.

Además de los shows, el evento será una oportunidad para conectar con la comunidad artística, compartir experiencias y seguir fortaleciendo el movimiento urbano en la región. Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Monteros se acompaña esta iniciativa, reconociendo el valor de los espacios autogestivos y el impacto positivo que generan en jóvenes y adolescentes.

EDP también cuenta con un espacio en la Radio Municipal 87.9, todos los domingos de 22:30 a 00 h, donde se difunde la voz urbana de los artistas locales. Podés seguirlos en Instagram como @EDPCREW y @EDPPODCAST.