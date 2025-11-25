¿Se puede tomar mate al volante? Lo que deben saber los tucumanos antes de viajar este verano



Con la llegada del verano y el aumento de los viajes por las rutas argentinas, y una práctica arraiga es tomar mate durante el camino, y ningún conductor se pregunta ¿es posible tomar mate mientras se maneja?. Ocurre que en la provincia no existe una normativa específica que lo prohíba, pero la Ley Nacional de Tránsito establece criterios que pueden ser interpretados como “manejo inseguro” o “falta de dominio efectivo del vehículo”. Esto significa que, si bien en Tucumán no se sanciona directamente, al circular por otras jurisdicciones los conductores podrían recibir multas económicas.

¿Qué ocurre fuera de los límites de Tucumán? Si el destino es otra provincia, habrá que tener en cuenta lo siguiente:

En Mendoza, por ejemplo, el Decreto 326/18 exige que el conductor mantenga el control total del vehículo en todo momento, lo que implica tener ambas manos sobre el volante. Allí, las sanciones pueden alcanzar las 1000 Unidades Fijas (UF), equivalentes a unos 420 mil pesos según el valor actual. Además, la provincia endureció las penas por alcoholemia, con multas que van desde $1.500.000 hasta $5.500.000, dependiendo del nivel de alcohol en sangre.

En Córdoba, la situación es similar: tomar mate al volante se considera conducción insegura y puede derivar en una multa de 20 unidades fijas, lo que equivale a unos 24 mil pesos. Incluso, las infracciones pueden ser registradas a través de las cámaras de seguridad, sin necesidad de que un agente de tránsito detenga al vehículo en el momento.

Para los tucumanos, la clave está en comprender que la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente la práctica, pero sí habilita a cada provincia a aplicar sanciones bajo la categoría de conducción riesgosa. Esto implica que, aunque en Tucumán no haya antecedentes de multas por tomar mate al volante, al viajar a otras provincias durante el verano se debe extremar la precaución.