Video: En contramano chocó a una jubilada, no la asistió y se dio a la fuga en Villa Alcira

Una mujer de 79 años resultó herida este viernes al mediodía luego de ser atropellada por una motocicleta que circulaba en contramano, en la intersección de calle Tucumán y La Rioja, en el barrio Villa Alcira

Según los detalles, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:30, cuando Cecilia Mentz, quien se desplazaba en bicicleta de sur a norte por calle La Rioja, fue impactada por una motocicleta que ingresó en sentido contrario por calle Tucumán. En el video se puede ver como el hombre, en una moto roja se baja tras del accidente, mira a la victima y regresa a la moticicleta para huir y sin esperar a las autoridades.

La mujer sufrió politraumatismos múltiples y posible fracturas en uno de sus brazos fue asistida de inmediato por el personal del Servicio de Emergencias 107, que la trasladó al Hospital Regional Lamadrid

En el lugar trabajaron Defensa Civil Monteros, Policía, Tránsito Municipal y Guardia Urbana, quienes realizaron las tareas de asistencia, y las pericias correspondientes

Las autoridades continúan con la investigación para identificar al motociclista que protagonizó el accidente.