Hallaron cannabis lanzado desde el exterior en el Penal de Villa Urquiza

Este miércoles, personal de la Unidad Penitenciaria N°6 del Penal de Villa Urquiza encontró en un patio varios envoltorios con marihuana que habrían sido arrojados desde afuera mediante la modalidad conocida como voleo.

Durante la mañana, agentes del Servicio Penitenciario que realizaban recorridos rutinarios observaron, en el sector oeste del Penal, un paquete con cannabis fraccionado en bolsitas.

Ante el hallazgo, la Dirección General de Drogas Peligrosas intervino para confirmar que la sustancia se trataba de marihuana. Finalmente, se informó el resultado del procedimiento a la Unidad Fiscal de interviniente.