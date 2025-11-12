Ya son 4 los efectivos en disponibilidad, en la causa de abuso de autoridad policial

El ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa confirmó la detención del jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte por esta causa y se refirió a la investigación; en tanto el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta adelantó que se realizará una depuración de la fuerza.

Tras un trabajo de inteligencia que llevaron adelante el Ministerio de Seguridad junto con Jefatura de Policía, este martes se procedió a la detención de cuatro personas; dos de ellos son efectivos policiales, que ya pasaron a disponibilidad. Los detenidos salían de la Comisaría de Chuscha para realizar trabajos de albañilería.

A partir de datos aportados a través de llamadas anónimas, seguida de una investigación reservada la Policía detuvo a cuatro personas luego de un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona de El Cadillal, el ministro Agüero Gamboa dijo al respecto:

“A raíz de una denuncia que se había recibido, se venían realizando tareas de inteligencia y de investigación con el objetivo de corroborar esta información. Es así como llegamos hasta este lugar; donde nos damos con dos personas condenadas y privadas de la libertad quienes deberían haber estado en su lugar de alojamiento y estaban en este domicilio realizando trabajos de albañilería, acompañados por dos efectivos policiales que también estaban realizando este mismo trabajo, y usando un móvil de la Unidad Regional Norte”, detalló.

“Al estar involucrado personal policial, se corroboró esta información en un grupo muy reducido, mediante una investigación de la cartera de Seguridad juntamente con el jefe y subjefe de Policía; mientras estábamos reuniendo los datos para confirmar esta denuncia y ponerla a disposición de la Justicia, es que nos damos con estas personas en este domicilio. Hoy, tenemos dos suboficiales detenidos y dos jefes de la Policía imputados, el comisario general Gustavo Beltrán primer jefe de la Unidad Regional Norte (ya se encuentra detenido) y el comisario mayor Sergio Juárez quien es su segundo jefe”, agregó el ministro.

“El gobernador al tomar conocimiento de este hecho tan grave, cometido por personal policial, esta mañana dispuso inmediatamente la baja del primer y el segundo jefe de la Unidad Regional Norte”, confirmó el funcionario.

Por su parte, al ser consultado acerca de las medidas a tomar ante los hechos de conocimiento público, el jefe de Policía expresó, “el gobernador ya dispuso la baja y firmó el decreto correspondiente. No podemos tolerar ninguna de estas situaciones, que afectan a la institución policial. Vamos a seguir trabajando; somos nosotros los encargados de depurar la fuerza, y lo vamos a hacer con el subjefe, con la plana mayor y con el ministro de Seguridad, así que la disposición está tomada. Aquí se encuentra la secretaria de la Fiscalía, estamos aportando todos los datos y administrativamente vamos a hacer una investigación exhaustiva, interna y profunda, que tendrá sus consecuencias”, enfatizó el jefe, al referirse a la investigación judicial de este delito.