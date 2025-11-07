Profesionales monterizos lanzan un polo Tecnológico que busca transformar el futuro local

Monteros se prepara para dar un paso decisivo hacia la modernización y el crecimiento del conocimiento. Este miércoles, a partir de las 22:00 horas, se llevará a cabo la presentación oficial del Polo Tecnológico Monteros, un ambicioso proyecto que busca convertir a la ciudad en un centro de referencia en materia de innovación, formación digital y desarrollo de talento local.

La transmisión, que podrá verse en vivo a través de Facebook, incluirá la explicación detallada del proyecto: qué es, cómo funcionará, cómo se implementará y cuáles serán las oportunidades que abrirá para jóvenes, emprendedores, instituciones y empresas monterizas.

“Es un proyecto gratuito, inclusivo y pensado para toda la comunidad. Monteros tiene talento, solo necesitamos abrir las puertas correctas”, adelantó el ingeniero en sistema, Gustavo Galdeano, uno de los fundadores del proyecto, invitando a la ciudadanía a sumarse, participar y hacer preguntas en tiempo real durante la transmisión.

Un espacio para aprender, innovar y crecer

El Polo Tecnológico Monteros se propone como un ecosistema de desarrollo integral que combinará capacitación en habilidades digitales, acompañamiento a emprendedores, desarrollo de software, innovación educativa y proyectos tecnológicos de impacto local.

El espacio busca integrar a instituciones educativas, municipios, empresas y ciudadanos, generando una red de colaboración que permita aprovechar el talento local y promover nuevas oportunidades laborales.

Cómo seguir la presentación

El link de la transmisión será publicado 30 minutos antes del inicio en el mismo perfil de Facebook donde se difundirá el evento.

Se invita a toda la comunidad a conectarse, compartir la publicación y participar activamente en la presentación.