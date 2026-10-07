El jazz será protagonista de una nueva edición de Nuestra Música, en Monteros
En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de una muestra artística a cargo de los alumnos del Taller de Jazz de la EAP, bajo la coordinación del profesor Rony López.
El ciclo cultural “Nuestra Música”, impulsado por la Escuela de Arte Popular (EAP), tendrá una nueva presentación este jueves 8 de octubre a las 19:30 horas en el Mercado Cultural de Monteros, con una propuesta dedicada a uno de los géneros más influyentes de la música contemporánea: el jazz.
En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de una muestra artística a cargo de los alumnos del Taller de Jazz de la EAP, bajo la coordinación del profesor Rony López, quienes compartirán el trabajo realizado a lo largo del ciclo de formación.
La actividad se desarrollará en el espacio cultural ubicado en la esquina de Colón y Silvano Bores y contará con entrada libre y gratuita, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse a una experiencia musical de gran riqueza interpretativa.
El ciclo “Nuestra Música” busca visibilizar la producción artística local y brindar escenarios para que estudiantes y docentes de la Escuela de Arte Popular compartan sus proyectos con la comunidad, fortaleciendo el acceso a la cultura y promoviendo la formación de nuevos públicos.
La invitación está abierta a toda la familia para disfrutar de una velada donde el talento de los jóvenes músicos será el principal protagonista.