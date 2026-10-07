Allanaron una vivienda y secuestraron cocaína, marihuana, pastillas y $910 mil

Un allanamiento realizado este martes en una vivienda de Famaillá terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de cocaína, marihuana, pastillas, dinero en efectivo y elementos que serán incorporados a una causa por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en calle Laprida al 471, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, artículo 5 inciso C, con intervención de la UFINAR del Centro Judicial Concepción.

Durante el registro, los efectivos secuestraron 19 envoltorios con cocaína, con un peso total de 4 gramos, y otro envoltorio con 1 gramo de cocaína. También encontraron 98 gramos de marihuana compactada y 80 pastillas, identificadas en el procedimiento como alprazolam y Rivotril.

Entre los elementos incautados también se encontraba una balanza digital de precisión en funcionamiento con restos de cocaína, además de $910.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, recortes y un papel con anotaciones de nombres y números.

Como resultado del operativo fueron aprehendidos dos hombres, de 57 y 30 años, ambos domiciliados en el lugar allanado. Un tercer hombre, de 51 años, fue demorado por una causa vinculada a atentado y resistencia a la autoridad.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia anónima. El equipo investigativo realizó análisis de registros fílmicos y confeccionó una carpeta técnica con evidencias, además de llevar adelante operaciones mediante un agente revelador.

Con esos elementos, se solicitó a la UFINAR Sur la realización de las medidas correspondientes. La orden de allanamiento y secuestro fue dispuesta por el Colegio de Jueces

El procedimiento contó además con la colaboración de la DIDROP Sur Concepción y fue supervisado por los directores de la dependencia, según el parte, el comisario general Jorge Nacusse y el comisario mayor Rufino Medina.