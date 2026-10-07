Una intervención coordinada permitió tratar a tiempo un infarto agudo de miocardio

La articulación entre el Hospital de Tafí del Valle, el Programa de Infarto Agudo de Miocardio y la Unidad Coronaria del Hospital Centro de Salud permitió realizar una trombólisis con Tenecteplasa y lograr una reperfusión positiva en un paciente de 54 años.

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, el Sistema Provincial de Salud continúa fortaleciendo la atención de las urgencias cardiovasculares mediante el trabajo articulado entre los distintos efectores y el uso de herramientas de telemedicina.

En este caso, un paciente de 54 años, con cobertura de los supervisores de la Industria Metalmecánica no activa, ingresó al Hospital de Tafí del Valle con un cuadro de dolor precordial de intensidad 10/10 irradiado a región dorsal y nuca, acompañado de una sudoración excesiva y anormal. Ante la sospecha clínica el médico de guardia, doctor Martin Barrionuevo, realizó un electrocardiograma y se comunicó con la cardióloga del Programa de Infarto Agudo de Miocardio, doctora Blanca Gutiérrez, quien confirmó el diagnóstico de infarto agudo de miocardio anterior extenso y activó el protocolo de trombólisis.

Se estableció una conexión por videoconferencia sincrónica, lo que permitió mantener la comunicación entre los profesionales intervinientes y se guio la administración de trombolítico con Tenecteplasa en bolo endovenoso.

Luego de finalizar la trombólisis, el paciente presentó una disminución del dolor a 4/10, y una mejoría en el electrocardiograma, con criterios de reperfusión positiva. Una vez estabilizado, se coordinó su traslado en ambulancia asistida para su recepción y continuidad del tratamiento en la Unidad Coronaria del Hospital Centro de Salud, con su jefa, doctora Laura Suárez.

La coordinadora del Programa de Infarto Agudo de Miocardio, doctora Giovanna Rodríguez, destacó la importancia de este sistema de atención que permite actuar de manera rápida y coordinada ante una emergencia cardiovascular. En tanto, se hizo hincapié en la participación de los profesionales: doctora Milagros Arroyo, doctora Carolina Beltramo, licenciada Verónica Albarracín, licenciada Laura Burgos, chofer del móvil eco 28 Abel Robles y Jorge Vargas.

Este tipo de intervenciones demuestra la importancia del trabajo conjunto entre los equipos de salud, la comunicación en tiempo real y la organización de una red que permite que pacientes de distintas localidades accedan a tratamientos de alta complejidad sin demoras innecesarias, como lo dispone y prioriza el gobernador de la Provincia, Osvaldo Jaldo.