Simoca se prepara para celebrar el Festival Nacional del Sulky

El Ente Tucumán Turismo fue escenario este miércoles del lanzamiento oficial de la 53ª edición de la Fiesta Nacional del Sulky, el evento más emblemático de Simoca, que rinde homenaje al espíritu rural y al trabajo de su gente. La tradicional celebración se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en el Club Unión Simoca, con espectáculos musicales, ferias artesanales, comidas típicas y el clásico desfile de sulkys.

El acto de presentación fue encabezado por el secretario general del Ente Tucumán Turismo, Marcos Díaz; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el legislador provincial Marcelo Herrera; y el secretario de Turismo de Simoca, Luis Álvarez. Durante la jornada, las autoridades destacaron la trascendencia cultural y turística de esta fiesta que, desde hace más de medio siglo, preserva la identidad del interior tucumano.

“La Fiesta del Sulky es parte del corazón de Simoca, de nuestra historia y de nuestra gente. Queremos que cada visitante sienta el mismo orgullo que sentimos los simoqueños por nuestras tradiciones”, resaltó el intendente Elvio Salazar. Por su parte, el secretario general del ETT, Marcos Díaz, subrayó el impacto turístico del evento: “Estas celebraciones populares son motores de desarrollo que fortalecen la economía local, atraen visitantes de todo el país y muestran la enorme riqueza cultural que tiene Tucumán”.

La cartelera de esta nueva edición contará con figuras consagradas de la música popular argentina: Chaqueño Palavecino y La K’onga abrirán la primera noche; el sábado actuarán Cristian Herrera y Dale Q’Va; y el domingo el gran cierre estará a cargo de Destino San Javier, Desakta2 y un homenaje a Roberto Ternán, junto a una destacada grilla de artistas locales y nacionales.

A su vez, el legislador Marcelo Herrera destacó el valor simbólico del festival: “El sulky representa el esfuerzo, la unión y la vida en comunidad. Recuperar y sostener esta fiesta es mantener viva la memoria de nuestros mayores y proyectarla hacia las nuevas generaciones”.

Con su impronta de tradición y alegría, la Fiesta Nacional del Sulky se prepara una vez más para reunir a miles de tucumanos y turistas en tres noches inolvidables donde el folklore, la música y la identidad rural serán protagonistas.