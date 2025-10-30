Ñuñorco: cambio de horario y precio de entradas para la final por el ascenso

El duelo decisivo por el ascenso a la Primera A entre Ñuñorco y Los Independientes se jugará este viernes a las 16:00. Las entradas se venderán desde las 10:00 en las boleterías del club a $12.000.

La Liga Tucumana de Fútbol confirmó este miércoles un cambio en el horario de una de las finales por el ascenso a la Primera A, la que protagonizarán Ñuñorco y Los Independientes. El trascendental encuentro se disputará este viernes a las 16:00, es decir, media hora antes de lo programado originalmente, en el estadio de Tucumán Central.

El partido definirá uno de los cuatro ascensos a la máxima categoría del fútbol tucumano, y genera una enorme expectativa en Monteros, donde la ilusión por ver al “Tigre” de nuevo en Primera se siente en cada rincón de la ciudad.

En diálogo con MONTERIZOS, el presidente del club, Mauricio Ovejero, confirmó que las entradas saldrán a la venta este jueves desde las 10:00 en las boleterías ubicadas en Belgrano al 700. El precio general será de $12.000.

Ñuñorco llega a este compromiso final con el respaldo de toda su gente, que promete acompañar masivamente al equipo en busca del gran objetivo: regresar a la élite del fútbol provincial y cerrar la temporada de la mejor manera posible.