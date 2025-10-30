¿Habrá más lluvia en los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el cielo permanecerá dominado por nubes, la temperatura subirá de a poco y aún se esperan chaparrones aislados para el sábado a la noche.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 11° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 95%. El viento permanecerá en calma y la visibilidad en caminos es de 6 km.