Simoca: un joven gendarme falleció tras un choque entre motos en la Ruta 325

El accidente se registró cerca de las 22:30 sobre la Ruta Provincial 325 y fue protagonizado por dos motocicletas. Gerónimo Nicolás Castillo, oriundo de Mendoza, murió tras ser trasladado al hospital de Simoca. La Justicia investiga las causas del hecho

Un trágico accidente se cobró la vida de un joven gendarme en la noche del domingo, sobre la Ruta Provincial 325, a unos 500 metros al este de la comuna de Yerba Buena, en el departamento Simoca.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 22:30 y estuvo protagonizado por dos motocicletas: una Bajaj Rouser 160 blanca y una Honda Wave 110 negra.

En una de las motos circulaba Gerónimo Nicolás Castillo, de 27 años, oriundo de Mendoza y miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Simoca. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

El otro conductor, identificado como Armando Exequiel Romano, de 30 años, resultó con politraumatismos y fue derivado al Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán, donde permanece internado bajo observación médica.

En la investigación interviene la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo del doctor Hugo Campos, quien dispuso la realización de pericias accidentológicas, el secuestro de los vehículos involucrados y la participación del personal de Criminalística y Sanidad para esclarecer las circunstancias del hecho.