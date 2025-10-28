Atención estudiantes: se extiende el plazo para reclamos académicos en Becas Progresar





La Secretaría de Educación de la Nación comunicó oficialmente que se ha extendido el plazo para la activación del reclamo académico correspondiente a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior. Los estudiantes que necesiten realizar este trámite podrán hacerlo hasta el 29 de octubre inclusive, en el marco de una medida que busca garantizar mayor equidad en el acceso al beneficio.

Además, se anunció que el día 30 de octubre se realizará una carga automática en el tablero de certificación de las instituciones educativas, incorporando a todos los estudiantes que se encuentren en condición de reclamo académico, incluso aquellos que no hayan activado el trámite dentro del plazo establecido. Esta decisión tiene como objetivo evitar exclusiones por omisión involuntaria y asegurar que ningún estudiante quede fuera del proceso por razones administrativas.

El proceso de certificación institucional permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre, permitiendo que las escuelas, institutos y universidades puedan validar la regularidad académica de sus estudiantes en tiempo y forma. Se solicita a los equipos institucionales que compartan esta información con sus respectivas comunidades educativas, a fin de facilitar el acceso y evitar confusiones en el cierre del ciclo de certificación.

Las Becas Progresar, gestionadas por el Ministerio de Capital Humano y ANSES, constituyen una herramienta clave para acompañar la trayectoria educativa de jóvenes y adultos en todo el país.

Responsabilidad estudiantil e institucional

Sobre la instancia de RECLAMOS, solo puede iniciar el estudiante desde su cuenta personal de Mí Argentina.

La validación posterior, denominada CERTIFICACIÓN, implica el reconocimiento por parte de la institución a los datos indicador por el estudiante, cómo también el seguimiento sobre el mismo y lo realiza el referente institucional de becas Progresar de la institución educativa.

Por consultas: los estudiantes deben controlar en primera instancia la información disponible en su cuenta de Progresar desde la App de Mi Argentina. Puesto que todo trámite se concreta desde ahí, por parte del estudiante.

Por dudas o consultas siempre se debe dirigir a la autoridad institucional a cargo de becas Progresar para conocer estados de certificaciones, las cuales se recuerda que son 3 en el año.

Los referentes institucionales de Becas Progresar siempre deben remitir consultas a sus referentes según el nivel y la modalidad a la que pertenece su institución por correos oficiales e indicar siempre en la consulta: CUE de la institución, nombre completo de la institución, dato de estudiantes con dificultades en alguna de las instancias que cuenta el programa de Becas Progresar, más la consulta puntual.