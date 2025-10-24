Deportes 24 Oct 2025
Histórico: El Incancho, “Carlos Castillo“ se consagró Campeón Panamericano de ciclismo
Un nuevo titulo internacional para el deporte monterizo.
El monterizo, Carlos "Incacho" Castillo sigue brillando. El pedalista se consagró hoy campeón panamericano CRI en Asunción, Paraguay.
El pedalista le sacó casi dos minutos a su inmediato perseguidor, el paraguayo Juan Murawzuck y al argentino Nazareno Yeri.
Destacaba labor del gran corredor monterizo.
Nota en desarrollo
