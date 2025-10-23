jueves 23 de octubre de 2025
En VIVO: Monteros Vóley juega ante San Lorenzo por un lugar en la final de la Super Copa ACLAV

El técnico Leonardo Patti todavía no definió el sexteto titular. Transmiste Fox Sports por TV y ACLAV por Streaming.

El plantel tucumano realizó su último entrenamiento esta mañana antes de las semifinales de la Supercopa ACLAV 2025, que se disputarán hoyen el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

Los dirigidos por Leonardo “El Guerrero” Patti llevaron a cabo trabajos tácticos y de sistema de juego, durante la jornada de ayer, mientras que hoy el plantel realizó tareas aerobicas, afinando los últimos detalles de cara al cruce con San Lorenzo de Almagro, por un lugar en la gran final.

Para ver en vivo podes seguir a traves del cable por la señal de Fox Sports, mientras que por Streaming será por el canal de ACLAV.

