Jueves de primavera para disfrutar

Las jornadas se mantendrán con buen tiempo, sin probabilidades de lluvias. Brisas diurnas y algunas nubes durante las mañanas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 31°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 57%. El viento corre del noroeste a 26 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.