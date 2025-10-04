Liga Pirata: se juega la novena fecha con definiciones claves en diferentes canchas

Este sábado se disputa la 9ª fecha de la Liga Pirata categoría “A”. Los punteros de cada zona buscarán asegurar su lugar entre los mejores, mientras que otros equipos pelean por los últimos boletos a los playoffs.

La emoción vuelve a apoderarse de los campos monterizos con la disputa de la 9ª fecha de la Liga Pirata categoría “A”, una jornada que promete definiciones importantes en ambas zonas del campeonato. Con todos los equipos clasificados pero aún sin orden definido, cada punto será vital para determinar los cruces de la siguiente fase.

En la Zona 1, Monteagudo y Santos Juniors protagonizan una apasionante lucha por el primer puesto, que otorga pase directo a semifinales. San Carlos, que queda libre esta fecha, deberá esperar los resultados para conocer su posición final. La paridad ha sido una constante en este grupo, donde cada encuentro puede alterar el orden de la tabla.

En la Zona 2, el panorama es igual de intenso: San Miguel y Santa Rita se disputan la cima del grupo y el boleto directo a semis, mientras que Despensa Naty y Carlos Muñoz pelean por el tercer puesto, que asegura clasificación directa a octavos de final. El resto de los equipos todavía tiene chances matemáticas de meterse entre los siete mejores.

Los partidos de la 9ª fecha:

📍 En Villagra:

Amigos de Bubu 🆚 Monteagudo

📍 En 25 de Mayo:

Santa Rita 🆚 Los Pibes

📍 En Los Pumas:

Mzna 8 🆚 Carlos Muñoz

📍 En Los Sosa:

Pirañas 🆚 Santos Jrs

📍 En Maldonado:

San Miguel 🆚 Ñupi

Juniors 🆚 B. Modelo

📍 En Chori:

Los Sosa Jrs 🆚 Despensa Naty

Con todos los ingredientes de una jornada decisiva, la Liga Pirata se encamina a su etapa de definiciones, donde cada gol puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o despedirse del torneo.