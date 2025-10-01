¿Qué hacer para cobrar las cuotas adicionales de Progresar?

El Ministerio de Capital Humano recordó que los beneficiarios de Becas Progresar Obligatorio deben realizar Actividades de Extensión Formativa. Esto les permitirá cobrar las cuotas estímulo liquidadas por la Anses. Estas acciones tienen como objetivo complementar la formación académica y enriquecer las trayectorias educativas.

Cada escuela puede diseñar o seleccionar las actividades formativas que mejor se adapten a sus objetivos pedagógicos. Las propuestas deben reflejar intereses de la comunidad educativa y responder a necesidades concretas del entorno escolar.

Además, el programa Becas Progresar admite actividades de extensión formativa de nivel escolar, municipal, jurisdiccional o nacional.

Las actividades pueden ser presenciales o virtuales, y ejecutarse a través de talleres, charlas, proyectos o eventos.

Debido a que hay muchas dudas respecto a estas actividades entre los beneficiarios de Progresar, Capital Humano indicó que pueden tratarse de algunas de las siguientes actividades:

Actividades deportivas extracurriculares.

Ajedrez educativo.

Ferias de Ciencias.

Medios escolares.

Debate joven.

Proyectos escolares.

Educación solidaria.

Jornadas educativas o solidarias impulsadas por la escuela.

Juego de roles, como Naciones Unidas, Concejal por un día o Parlamentos.

Acciones organizadas junto a entidades sociales o comunitarias.

Estas experiencias deben desarrollarse dentro del marco educativo formal y apuntar al crecimiento personal y académico de los beneficiarios de Becas Progresar.

Temáticas sugeridas para escuelas con beneficiarios de Becas Progresar

A fin de orientar a las instituciones, Capital Humano propuso algunas temáticas transversales que pueden abordar las actividades formativas. Entre ellas figuran:

Nuevas tecnologías.

Ciudadanía digital.

Educación financiera.

Orientación vocacional y laboral.

Es importante destacar que las actividades desarrolladas durante todo el ciclo lectivo 2025 son válidas para cumplir con este requisito. Incluso aquellas realizadas en el primer semestre podrán ser acreditadas, siempre y cuando la escuela las valide oficialmente en la plataforma Progresar.

Plazos para acreditar las actividades en Progresar

Los estudiantes deben informar la actividad realizada antes del 30 de noviembre por medio de la página oficial de Progresar. Luego, las escuelas tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre para certificar su cumplimiento.

Cumplir con este requisito es esencial para cobrar las cuotas adicionales que ofrece Progresar. Las mismas son dos para los inscriptos en la primera convocatoria del año y una para los de la segunda.