El Vicegobernador recibió a estudiantes destacados en certámenes educativos y estuvieron los representantes monterizos

En el antedespacho de Casa de Gobierno, el vicegobernador, cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, junto a la ministra de Educación, Susana Montaldo, recibió a los estudiantes que participaron en la Olimpíada Matemática ATACALAR 2025 y a los ganadores del concurso “Enseñame Tucumán”, organizado por el diario La Gaceta y el Ministerio de Educación.

“Siempre digo la potencialidad que tenemos los tucumanos. Cómo nos destacamos en cultura, deporte y ahora en educación. Orgulloso de los niños, niñas, jóvenes que participaron y compitieron”, expresó Acevedo.

El vicegobernador también agradeció el compromiso de los docentes y familias, destacando su papel en la preparación y acompañamiento de los estudiantes: “Felicitar no tan solo a los chicos, sino a los padres que ponen el esfuerzo y, fundamentalmente, a los docentes que acompañaron y prepararon para la competencia”.

Tucumán fue representada en ATACALAR por 27 estudiantes del nivel primario, provenientes de escuelas públicas, privadas y técnicas. El certamen, que promueve el pensamiento lógico y la resolución de problemas, se realizó en San Fernando del Valle de Catamarca, y reunió a participantes de siete provincias argentinas y de la Tercera Región de Chile.

La delegación tucumana logró 17 medallas, superando las 14 obtenidas en la edición 2024. “A nivel de todas las provincias participantes, Tucumán salió segunda. Pero lo más importante es que trajeron premios en todas las categorías y niveles, lo cual es un gran orgullo para la provincia”, destacó Montaldo.

La ministra remarcó además el valor pedagógico y social del certamen: “Queremos que este esfuerzo se expanda a todas las escuelas de la provincia para mejorar la calidad educativa. La matemática desarrolla el pensamiento lógico, tan necesario en estos tiempos”, afirmó.

Durante el acto también fueron reconocidos Lautaro Miguel y Francisco Yanguez, alumnos de la Escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca, de Monteros, ganadores del concurso “Enseñame Tucumán”. Como premio, su curso viajará a Carlos Paz.

Francisco recordó cómo surgió su participación y destacó el esfuerzo detrás del triunfo: “Lautaro me invitó a este concurso y yo acepté. Éramos de cursos diferentes, tuvimos que unirnos y estudiar juntos. Nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada, estudiábamos temprano. Ese creo que es el secreto: el enfoque”, aseguró.

“Fue muy emocionante haber sido recibidos por el vicegobernador Miguel Acevedo. Estoy agradecido por ese gesto”, sotuvo el alumno.

Por su parte, Lautaro Miguel relató cómo la propuesta surgió casi por casualidad, motivado por ayudar a su madre, quien también es docente. “Mi mamá es profesora de Historia. Estaba buscando chicos para competir, pero muchos no podían o no querían. Entonces, un día, en un recreo, le pregunté a Francisco si quería participar. Nos anotamos sin saber qué premios había, solo por el desafío. Nunca imaginamos llegar tan lejos”.

Entre los alumnos reconocidos en la Olimpíada Matemática ATACALAR 2025 se encuentran:

Lisandro Alcaraz – Escuela Técnica N.º 1 Río Seco

Sabrina Canteros – Colegio Santísimo Rosario

Benjamín Atilio Augier – Instituto Vocacional Sarmiento

Abigail Karen Bedoya Cortez – Instituto Manuel Ballesteros

Andrea Esperanza Pérez Olivares – Colegio San Javier

Juan Ignacio Ferullo – Escuela Normal Juan Bautista Alberdi

Matías Ignacio Zingale Raya – Colegio Tulio García Fernández

Clara María García Pinto – Instituto Vocacional Concepción

Luisina Ugo – Colegio Parroquial El Salvador

María Victoria Chaya Terraza – Colegio Santa Rosa

Anabella Yanel Romano – Escuela Normal Juan Bautista Alberdi

Lorenzo Nacul Lorente – Instituto Vocacional Concepción

Mariano del Corazón de Jesús Tinte – Colegio Fasta Reina de la Paz

Candelaria Juárez – Escuela N.º 156 Capellán Julián Navarro

Constanza Iturre – Colegio Carducci

Ismael Hernández – Instituto San Nicolás de Bari

Máximo Aguilar Valero – Colegio Nuestra Señora de Fátima

La ministra Montaldo también informó que, gracias a los programas de formación en convivencia escolar, Tucumán será reconocida por una organización internacional por su trabajo con estudiantes mediadores en escuelas.