Solemne Bajada de la Virgen del Rosario: fe y emoción en Monteros
La comunidad vivió una noche cargada de devoción en el marco de la novena patronal.
La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Monteros fue escenario de una de las celebraciones más significativas de las festividades patronales: la solemne bajada de la Virgen del Rosario. La ceremonia, presidida por el párroco Jorge Micheloud, convocó a cientos de fieles que acompañaron el emotivo momento con oraciones, cánticos y lágrimas de emoción.
En un clima de recogimiento y fervor, la imagen de la patrona descendió entre aplausos y plegarias, marcando uno de los instantes más esperados de la novena. El gesto simbólico, cargado de tradición y espiritualidad, reafirmó la profunda devoción que los monterizos sienten por su Virgen.
La celebración fue además un espacio de encuentro comunitario, donde familias enteras se acercaron para agradecer, pedir y renovar sus promesas de fe. El padre Micheloud destacó en su homilía el valor de la unidad y el compromiso con el prójimo, invitando a vivir la novena como una preparación espiritual hacia la gran fiesta patronal.
La bajada de la Virgen del Rosario dejó imágenes imborrables en los corazones de los presentes y anticipa jornadas de intensa participación popular en Monteros.