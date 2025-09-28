Solemne Bajada de la Virgen del Rosario: fe y emoción en Monteros

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Monteros fue escenario de una de las celebraciones más significativas de las festividades patronales: la solemne bajada de la Virgen del Rosario. La ceremonia, presidida por el párroco Jorge Micheloud, convocó a cientos de fieles que acompañaron el emotivo momento con oraciones, cánticos y lágrimas de emoción.

En un clima de recogimiento y fervor, la imagen de la patrona descendió entre aplausos y plegarias, marcando uno de los instantes más esperados de la novena. El gesto simbólico, cargado de tradición y espiritualidad, reafirmó la profunda devoción que los monterizos sienten por su Virgen.

La celebración fue además un espacio de encuentro comunitario, donde familias enteras se acercaron para agradecer, pedir y renovar sus promesas de fe. El padre Micheloud destacó en su homilía el valor de la unidad y el compromiso con el prójimo, invitando a vivir la novena como una preparación espiritual hacia la gran fiesta patronal.

La bajada de la Virgen del Rosario dejó imágenes imborrables en los corazones de los presentes y anticipa jornadas de intensa participación popular en Monteros.