Lautaro Miguel y Javier Yanguez ganaron Enseñame Tucumán y sueñan en grande

Monteros vive un momento de orgullo educativo: Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez, alumnos de la Escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca, se consagraron campeones de Enseñame Tucumán, el concurso de conocimientos organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. Gracias a su desempeño, su curso viajará a Villa Carlos Paz, premio mayor del certamen.

El camino hasta la final estuvo cargado de sacrificio: horas de estudio, nervios frente a las cámaras y la incertidumbre hasta la última pregunta. “Sentíamos que íbamos a ganar porque nos preparamos mucho. Dios nos dio fuerza y esperanza”, aseguró Javier, mientras que Lautaro recordó la moneda de 10 centavos que guardó en su delantal como cábala y que prometieron entregar a la Virgen de la Merced en agradecimiento.

Ambos destacaron que las tres escuelas finalistas fueron monterizas, un reflejo –según ellos– del compromiso académico del departamento. Lautaro adelantó que quiere estudiar Historia, como su madre, y Javier confesó entre risas que sueña con ser gobernador de Tucumán y hasta presidente. “Hoy lo que más queremos es conocer la Casa de Gobierno”, dijeron al enviar un mensaje al mandatario provincial.

Más allá del premio, los campeones demostraron su espíritu solidario: anunciaron que buscarán apoyo para incluir en el viaje a los finalistas que no lograron el título. “Se lo merecen también, vamos a hacer algo con nuestras mamás para que puedan ir”, explicó Javier.

Con apenas 16 años, los jóvenes dejaron claro que su verdadera recompensa es el conocimiento adquirido y el orgullo de representar a Tucumán. “Valoro el triple de cosas ahora. Me siento orgulloso de ser tucumano”, expresó Lautaro.

El triunfo de la Normal Julio A. Roca marca un antes y un después para la comunidad educativa de Monteros, que ya sueña con seguir escribiendo páginas de éxito y superación.