El Monteros de la Patria 2025 ya tiene su cartelera oficial para las cuatro noches
El 60º aniversario del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore se vivirá del 9 al 12 de octubre con una cartelera de lujo que reúne a Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Tekis, El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo, entre otros grandes artistas.
El Festival Nacional Monteros de la Patria 2025 celebrará sus 60 años con una cartelera que incluye a Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Tekis, El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo. Conocé la grilla completa de artistas día por día.
Monteros ya palpita una edición histórica del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, que este 2025 celebra sus 60 años de tradición. La fiesta mayor del norte argentino se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre, con una cartelera que promete noches inolvidables para el público local y visitantes de todo el país.
La organización confirmó la grilla diaria de artistas principales que subirán al escenario mayor del festival:
📅 Jueves 9 de octubre
- Luciano Pereyra
- Nahuel Pennisi
- Lázaro Caballero
- Carla Nieto (Homenaje al Chango Nieto)
- Las 4 Cuerdas
- Emilio Morales y otros artistas invitados
📅 Viernes 10 de octubre
- Chaqueño Palavecino
- Christian Herrera
- Orellana Lucca
- María Paula Godoy
- Vidaleros
- Coqui Sosa y más voces tucumanas
📅 Sábado 11 de octubre
- Los Tekis
- Ahyre
- Cuti y Roberto Carabajal
- El Indio Lucio Rojas
- Cecilia Paliza
- La Yunta, entre otros
📅 Domingo 12 de octubre
- Abel Pintos
- Sergio Galleguillo
- Roxana Carabajal
- Néstor Garnica
- Daniela Álvarez
- Motta Luna y artistas locales
Además de la cartelera central, el festival contará con la participación de academias de danzas, músicos emergentes y propuestas que enaltecen la cultura popular tucumana.
Con un fuerte arraigo en la identidad monteriza, el Festival Nacional Monteros de la Patria se consolida como una de las fiestas más importantes del país, reuniendo a miles de espectadores en torno a la música, la danza y la tradición folclórica.
📍 La cita será en Monteros, Tucumán, entre el 9 y el 12 de octubre. Una oportunidad única para vivir cuatro noches de emoción, tradición y cultura popular en la gran fortaleza del folclore argentino.
¿Querés que te prepare también una versión más corta y atractiva para WhatsApp, solo con las fechas y artistas principales de cada noche?