El Monteros de la Patria 2025 ya tiene su cartelera oficial para las cuatro noches

El Festival Nacional Monteros de la Patria 2025 celebrará sus 60 años con una cartelera que incluye a Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Tekis, El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo. Conocé la grilla completa de artistas día por día.

Monteros ya palpita una edición histórica del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, que este 2025 celebra sus 60 años de tradición. La fiesta mayor del norte argentino se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre, con una cartelera que promete noches inolvidables para el público local y visitantes de todo el país.

La organización confirmó la grilla diaria de artistas principales que subirán al escenario mayor del festival:

📅 Jueves 9 de octubre

Luciano Pereyra

Nahuel Pennisi

Lázaro Caballero

Carla Nieto (Homenaje al Chango Nieto)

Las 4 Cuerdas

Emilio Morales y otros artistas invitados

📅 Viernes 10 de octubre

Chaqueño Palavecino

Christian Herrera

Orellana Lucca

María Paula Godoy

Vidaleros

Coqui Sosa y más voces tucumanas

📅 Sábado 11 de octubre

Los Tekis

Ahyre

Cuti y Roberto Carabajal

El Indio Lucio Rojas

Cecilia Paliza

La Yunta, entre otros

📅 Domingo 12 de octubre

Abel Pintos

Sergio Galleguillo

Roxana Carabajal

Néstor Garnica

Daniela Álvarez

Motta Luna y artistas locales

Además de la cartelera central, el festival contará con la participación de academias de danzas, músicos emergentes y propuestas que enaltecen la cultura popular tucumana.

Con un fuerte arraigo en la identidad monteriza, el Festival Nacional Monteros de la Patria se consolida como una de las fiestas más importantes del país, reuniendo a miles de espectadores en torno a la música, la danza y la tradición folclórica.

📍 La cita será en Monteros, Tucumán, entre el 9 y el 12 de octubre. Una oportunidad única para vivir cuatro noches de emoción, tradición y cultura popular en la gran fortaleza del folclore argentino.

