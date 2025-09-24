El Monteros de la Patria se presenta en Buenos Aires por sus 60 años

El Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore sigue reafirmando su identidad como la gran fiesta cultural del Norte Argentino. En el marco de su edición número 60, este jueves 25 a las 12:00 horas se realizará la presentación nacional en la Casa de la Provincia de Tucumán, ubicada en Suipacha 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El lanzamiento marcará un hito en la historia del festival, que se prepara para una edición histórica con una cartelera de primer nivel y una impronta que reafirma a Monteros como la verdadera fortaleza del folclore. Nahuel Pennisi y el conductor Marcelo Iribarne serán los encargados de presentar la ceremonia en la capital Argentina, que contará con la presencia del intendente Francisco "Panchito" Serra.

El Festival Monteros de la Patria, con seis décadas de historia, se consolidó como uno de los escenarios más importantes de la música popular argentina. Su presentación en Buenos Aires permitirá acercar a todo el país el espíritu de celebración, identidad y cultura que cada año congrega a miles de personas en la ciudad de Monteros.

La edición 2025 promete emociones fuertes con la presencia de figuras consagradas como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis y Sergio Galleguillo, entre muchos otros. También estarán Orellana Lucca, Ayhre, Lázaro Caballero y Christian Herrera, en un ensamble artístico que combina tradición, innovación y mucha raíz.