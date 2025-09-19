“Santi” Agüero se prepara con el seleccionado Argentino para el Mundial Ruanda 2025

El monterizo “Santi” Agüero con un granm presente en España con múltiples triunfos y podios, y ya apunta al Mundial de Ciclismo 2025 que se disputará en Ruanda.

El talento del ciclismo argentino sigue dejando huella en Europa. “Santi” Agüero completa una temporada 2025 sobresaliente en España y se prepara para afrontar el gran desafío de representar al país en el próximo Mundial de Ciclismo que se desarrollará en Ruanda.

En el plano nacional, Agüero tuvo una destacada actuación en los campeonatos argentinos, donde integró el 4º pelotón y se ubicó 4º en la contrarreloj individual (CRI). Esa performance le abrió paso a una gira por España que lo consolidó como uno de los ciclistas con mayor proyección del país.

Durante su paso por el calendario ibérico, consiguió resultados de alto nivel:

Challenge Rías Baixas : 1º puesto 🥇

: 1º puesto 🥇 Campeonato Gallego CRI : 2º puesto 🥈

: 2º puesto 🥈 Circuito Santo Antonio de Amares : 2º puesto + premio de Montaña 🥈⛰

: 2º puesto + premio de Montaña 🥈⛰ Vuelta Besaya : 30º en la clasificación general

: 30º en la clasificación general Vuelta Valles Mineros : victoria en la etapa reina 🥇 y 3º en la general

: victoria en la etapa reina 🥇 y 3º en la general Vuelta a Valladolid : triunfo en la 2ª etapa 🥇 y 9º en la general

: triunfo en la 2ª etapa 🥇 y 9º en la general Gran Premio de Argoncilhe : 1º puesto 🥇

: 1º puesto 🥇 Gran Premio Cidade de Vigo : 2º y 3º lugar 🥈🥉

: 2º y 3º lugar 🥈🥉 Vuelta a Carballo : 2º puesto 🥈

: 2º puesto 🥈 Copa Galicia: campeón 🥇

Estos resultados consolidan a Agüero como una de las promesas del ciclismo argentino en el exterior. Con apenas 19 años, el monterizo ya acumula experiencia internacional y buscará plasmarla en el Mundial de Ruanda 2025, donde competirá con los mejores del planeta.

El equipo Argentino

El combinado nacional, bajo la dirección técnica de Omar Contreras, viajó con el respaldo de firmas internacionales como Santini y Roark, que acompañan al equipo en esta competencia de primer nivel.

La delegación argentina estará integrada por tres jóvenes promesas del ciclismo: Mateo Kalejman, quien competirá en la contrarreloj Sub 23 con la ilusión de meterse entre los mejores del mundo; Delfina Dibella, que representará al país tanto en la contrarreloj como en la ruta de la categoría Damas Sub 23; y Santiago “Santi” Agüero, que será parte de la prueba de ruta Junior.

En la previa, Agüero expresó su gratitud hacia el equipo español Voltia–Lvcvs Avgvsti, que lo convocó por segundo año consecutivo y con el cual renovó su compromiso para la próxima temporada. Además, destacó el acompañamiento de Vicente Giner, Juan y Javi, junto a todos sus compañeros, por el apoyo recibido durante su estadía en España, donde logró una destacada campaña con múltiples podios y victorias.

Con esta participación, Argentina reafirma su presencia en el máximo evento del ciclismo mundial, apostando al desarrollo de jóvenes talentos que ya se destacan en competencias internacionales.