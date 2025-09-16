Música, cuento y comunidad: se viene el Encuentro Interescolar de Música 2025 de la EAPM

Este miércoles 17 desde las 14:00 se realizará el Encuentro Interscolar de Música 2025 en la Escuela Juan Domingo Perón, organizado por la Orquesta Infantil de la Escuela de Arte Popular de Monteros (EAPM). Bajo el lema “Cuento y canto: Por una educación que abre puertas”, el evento reunirá a estudiantes, docentes y familias en una propuesta que combina música, narración y formación integral.

La jornada contará con presentaciones musicales protagonizadas por niños y niñas de distintas instituciones, quienes compartirán repertorios trabajados en el aula y en espacios de formación artística. El encuentro busca fortalecer el vínculo entre educación y cultura, promoviendo el arte como herramienta de inclusión y expresión colectiva.

Con el acompañamiento del Ministerio de Educación y el Gobierno de Tucumán, esta iniciativa reafirma el compromiso con una educación que valora la creatividad, el trabajo colaborativo y el protagonismo estudiantil. Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar y celebrar el talento joven en un ambiente de alegría y aprendizaje.