Se habilitó la licitación para kioscos y ranchos para la 60° edición del Monteros de la Patria

La Municipalidad de Monteros informa a la comunidad que se encuentra habilitado el proceso de licitación para kioscos y ranchos con motivo de la 60° edición del festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore. Este tradicional evento convoca a miles de personas cada año, convirtiéndose en una de las celebraciones más importantes de la región.

A partir del lunes 15 de septiembre, los interesados podrán adquirir los pliegos de bases y condiciones necesarios para participar en esta licitación. La documentación estará disponible en la Oficina de Rentas de la Municipalidad, donde se brindará asesoramiento sobre los requisitos y procedimientos establecidos para la adjudicación de los espacios comerciales.

Los trámites deberán realizarse de forma presencial, en el horario de 8 a 13 horas, presentando D.N.I. Desde el Municipio se destaca la importancia de cumplir con los plazos y requisitos estipulados, ya que esto permitirá una mejor organización del festival y garantizará condiciones equitativas para todos los postulantes.

Cabe destacar que la licitación estará abierta hasta el día 30 de septiembre a las 13 horas, momento en que se dará por finalizado el proceso de recepción de propuestas. Para más información, se recomienda acercarse directamente a la oficina correspondiente o consultar por los canales oficiales del Municipio.