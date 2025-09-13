Esta noche el Gran Ballet Monteros se viste de gala con un espectáculo histórico

Este sábado por la noche, Monteros vivirá un hecho cultural trascendental con la presentación del Gran Ballet Monteros en el Cine Teatro Marconi. Desde las 20 horas, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que promete quedar grabado en la historia por la magnitud de su puesta en escena, la calidad artística y la pasión de sus bailarines.

La velada se anuncia como una verdadera celebración de la identidad monteriza, donde la danza, la música y el orgullo cultural serán protagonistas. “El detrás de MAESTROS” es un viaje audiovisual que revela el trabajo, las emociones, las raíces y el compromiso artístico de quienes integran el Gran Ballet Monteros, en un registro documental que mezcla ensayo, memoria y sentimiento colectivo.

El Gran Ballet Monteros se prepara así para encender el telón con un show que combina tradición, talento e historia en un homenaje al arte local que promete conmover a todos los presentes.