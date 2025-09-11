jueves 11 de septiembre de 2025
Monterizos
11 Sep 2025

Gustavo Olea, el monterizo de 17 años que clasificó a la Final Mundial de Aguas Abiertas en Dubái

El deportista del Monteros Vóley Club competirá en el Oceanman 2025, que se disputará del 1 al 7 de diciembre en Emiratos Árabes.

Con esfuerzo, disciplina y compromiso, se convirtió en una de las grandes promesas de la natación argentina y llevará la bandera tucumana al máximo nivel internacional.

El nadador Gustavo Olea, de apenas 17 años, alcanzó un logro histórico para el deporte monterizo: clasificó a la Final Mundial de Aguas Abiertas Oceanman 2025, que se llevará a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre el 1 y el 7 de diciembre.

El joven atleta, que entrena diariamente en el Monteros Vóley Club, fue recibido por el Ministero Regino Amado, junto al presidente de la institución, Lucas Frontini, en reconocimiento a su trayectoria y a la trascendencia de su clasificación.

"Su historia refleja el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que lo llevaron a posicionarse como una de las promesas más firmes de la natación nacional", dijo Amado.

Con sacrificio personal y el acompañamiento de su comunidad, Olea no solo representará a Tucumán en una competencia internacional de primer nivel, sino que también llevará el orgullo de Monteros y de la Argentina.

“Apoyar a nuestros jóvenes talentos, brindarles herramientas y acompañarlos en sus desafíos, es apostar al futuro. Ver a un tucumano llegar tan lejos nos inspira a creer que los sueños se cumplen con convicción y perseverancia”, destacó el ministro.

En esa línea, se ratificó que, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, la provincia continuará respaldando el crecimiento del deporte en todas sus disciplinas, entendiendo que cada logro individual de los jóvenes tucumanos representa un triunfo colectivo para toda la comunidad.

