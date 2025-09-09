Obligaron al Exprebus a restablecer las paradas intermedias del servicio Común en Monteros

El conflicto por la modificación del recorrido del servicio Común de Exprebus en Monteros tuvo una resolución rápida. Luego de que la empresa eliminara de manera unilateral las paradas intermedias para operar únicamente desde la terminal local, medida que provocó la queja de cientos de usuarios y la advertencia de posibles sanciones, estemartes los servicios quedaron restablecidos con normalidad.

Así lo confirmó Sergio Pereira, apoderado de la firma, tras una reunión mantenida con el director de Transporte, Sergio Apestay. “A raíz de un pequeño conflicto, de una pequeña modificación de algunos servicios que se hizo por el interior de la ciudad de Monteros, inmediatamente el director se comunicó con nosotros ayer a la tarde. Programamos una reunión para hoy temprano y los servicios están restablecidos normalmente desde primera hora de este día”, explicó.

La polémica se había originado días atrás cuando los choferes de la empresa plantearon que los nuevos tiempos de viaje entre Lules y San Miguel de Tucumán, afectados por la colocación de semáforos, no les permitían cumplir con el cronograma. Esa situación derivó en que el primer servicio de las 5:05 de la mañana partiera solo desde la terminal Vicente y Carmelo Tripolloni, dejando varados a pasajeros en paradas históricas como El Pacará y La Horqueta.

Con la intervención de la Dirección de Transporte, el Exprebus retomó su recorrido habitual en Monteros y los pasajeros ya pueden abordar el servicio desde todos los puntos tradicionales de la ciudad. La medida trajo alivio a los usuarios que dependen del colectivo para trasladarse a sus trabajos y actividades diarias.