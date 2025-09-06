A pedido de los chóferes, el servició Común del Exprebus solo tendrá parada en la terminal de Monteros

La decisión se tomó a pedido de los choferes tras una asamblea interna y afecta a cientos de pasajeros que solían abordar en diferentes puntos de la ciudad.

Lo que hasta hace días era un rumor se confirmó esta semana: el servicio Común del Exprebus en Monteros tendrá una única parada en la Terminal de Ómnibus “Vicente y Carmelo Tripolloni”, dejando de lado las habituales detenciones en accesos y barrios de la ciudad.

La medida fue impulsada por los propios choferes, quienes en asamblea plantearon a los dueños de la empresa la necesidad de reducir las paradas. Según indicaron, los cambios de horarios en el tramo Lules–San Miguel de Tucumán los obligan a circular con mayor rapidez, sin margen siquiera para hacer pausas mínimas.

La decisión, sin embargo, provocó un fuerte rechazo en los usuarios monterizos, que se sienten directamente perjudicados. Muchos trabajadores solían abordar el primer colectivo de las 5 de la mañana en puntos clave como el cruce de la Ruta 325 con avenida San Martín o en la zona de El Pacará. “La gente se agolpaba para poder llegar a sus lugares de trabajo, ahora quedamos sin esa opción”, escribió un vecino en redes sociales.

Con este cambio, Exprebus busca garantizar el cumplimiento de horarios, pero deja sin servicio directo a cientos de pasajeros que ahora deberán trasladarse hasta la terminal para abordar las unidades. La controversia sigue abierta y se espera que la medida genere nuevos reclamos en los próximos días.