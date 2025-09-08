El Exprebus podría ser sancionado por modificar su recorrido sin autorización en Monteros

El servicio Común de Exprebus en Monteros modificó este lunes su recorrido de manera unilateral, generando un fuerte malestar entre los usuarios. Desde las 5:05 de la mañana, la primera unidad salió únicamente desde la terminal Vicente y Carmelo Tripolloni, omitiendo paradas históricas en la zona sur de la ciudad, como Ruta 325 y San Martín, El Pacará y La Horqueta.

La decisión, según pudo confirmar MONTERIZOS, fue tomada a pedido de los choferes de la empresa, quienes argumentan que los tiempos de viaje se han visto afectados por la colocación de nuevos semáforos entre Lules y San Miguel de Tucumán, lo que les impide cumplir con los horarios estipulados. “No nos alcanza el tiempo y se generan demoras inevitables”, explicó uno de los conductores.

Sin embargo, la medida no contó con la aprobación de la Dirección General de Transporte, organismo encargado de regular y licitar los recorridos interurbanos. Por esta razón, Exprebus podría enfrentar sanciones y multas por incumplir las condiciones de su concesión.

El malestar entre los pasajeros crece, ya que este servicio es el único que conecta al sur de la provincia por la Ruta Provincial 301, pasando por localidades como Famaillá, Elías Pérez, Padilla, San Rafael, La Reducción, Lules, San Pablo y Manantial, hasta llegar a San Miguel de Tucumán.

Para cientos de usuarios que dependen de este transporte para llegar a sus trabajos o estudios, la modificación dejó a muchos varados en las primeras horas de la mañana. La polémica sigue abierta y la resolución dependerá ahora de la respuesta del organismo de control provincial.