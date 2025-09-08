El Sub 12 de Villa Alcira ganó por penales y jugará la final de la Liga Tucumana

La categoría 2012 de Fundación Integral Villa Alcira escribió este fin de semana una página histórica en la Liga Tucumana de Fútbol. En la semifinal de la Copa de Plata, disputada en la cancha de Social Mercedes de Lules, el equipo monterizo igualó 0 a 0 con Atlético Concepción en el tiempo reglamentario y se quedó con la clasificación en los penales por 6 a 5.

El encuentro fue muy disputado, con Villa Alcira generando las situaciones más claras, aunque sin poder romper el cero. La definición se trasladó a los doce pasos, donde los chicos mostraron carácter y temple. Alexis Lobo, figura del partido, se destacó en la serie que consagró a su equipo finalista.

Los encargados de ejecutar fueron: Ian Barros, Alexis Lobo, Lauro Alderete, Salvador Figueroa, Jesús Robles y Ángel Romero, todos convertidos en protagonistas de un momento inolvidable para el plantel.

El equipo que consiguió el pase a la final está integrado por: Thiago Lobo, Mateo Calderón, Kevin Torino, Kevin Racedo, Alexis Lobo, Jesús Robles, Benicio Roldán, Ángel Romero, Lauro Alderete, Samuel Albarracín, Mirko Romero, Juan Rodríguez, Ian Barros, Salvador Figueroa, Thiago Romero y Lucas Olmos. El plantel es dirigido por Mauricio Trujillo.

Con este triunfo, Villa Alcira avanzó a la gran final, donde enfrentará a CEF 18, en día y horario a confirmar por la organización. La ilusión de los chicos y sus familias ahora está puesta en la definición de un torneo que ya los tiene como protagonistas destacados.