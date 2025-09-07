domingo 7 de septiembre de 2025
Ñuñorco ganó como visitante y se afianza como líder rumbo al ascenso

El Tigre Tucumano venció 2-0 a El Corte por la cuarta fecha de la segunda fase de la Primera B liguista.

El Club Atlético Ñuñorco dio otro paso firme en su camino hacia el ascenso al vencer este domingo como visitante a El Corte por 2-0, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la segunda fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol.

Los goles del triunfo llegaron en la primera mitad y llevaron la firma de Sebastián “Torito” Luna y Juan Pablo Trujillo, quienes marcaron la diferencia que luego el equipo supo sostener con solidez defensiva el resultado.

Con esta victoria, el “Tigre Tucumano” alcanzó los 10 puntos y se mantiene como líder absoluto de su grupo, alimentando la ilusión de regresar a la máxima categoría liguista.

El buen presente futbolístico refuerza la confianza del plantel y del cuerpo técnico, que buscarán sostener la racha en las próximas fechas para seguir acercándose al objetivo del ascenso.

