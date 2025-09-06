Deportes 6 Sep 2025
Liga Pirata: se juega la 6ª fecha en Monteros con grandes duelos
Los partidos se disputarán en canchas de diferentes localidades y barrios, con cruces que prometen emoción y mucha paridad.
La Liga Pirata, uno de los torneos barriales más convocantes de Monteros, entra en su 6ª fecha y promete una jornada cargada de fútbol, pasión y rivalidad. El Torneo Clausura 2025 "Copa Despensa Lucas" tendrá su actividad a pleno esta tarde
En la Categoría B se destacan los encuentros:
- San Andrés vs. Manzana Jr. (El Naranjo)
- Yesos Banega vs. Amigos de Barros. (Simón Racedo)
- Los Amigos de Roba vs. Villa Dominga (25 de Mayo)
- Planificación Castaño vs. Lamadrid (Los Sosa)
- B° San Martín vs. Barrio Norte (Los Pumas)
- B° Alberdi vs. Kolino FC (Los Nuñez)
- B° Ñuñorco vs. B° 150 FC (Villagra)
- El Paraíso vs. Belgrano (San Martín Jrs)
- Chajas FC vs. Aston Birra (Chori)
- El Cercado vs. Cáceres Jr (El Pueblo)
- Yatay FC vs. Nuevo Aero (Itín)
- Los Amigos FC vs. B° 50 FC (Soldado Maldonado)
- Los Santos vs. Yerba Buena (Maipu 2)
- Expreso FC vs. Los Lapachos. (Los Andes)
Mientras que en la Categoría A habrá choques muy esperados como:
- Ñupi FC vs. Los Pibes (Los Núñez)
- San Miguel vs. Manzana 8 (El Naranjo)
- Leones FC vs. Los Sosa Jr (El Pueblo)
- Desp. Naty vs. Carlos Muñoz (25 de Mayo)
- Santos Jrs vs. Barrio Modelo (Los Pumas)
- San Carlos vs. Monteagudo (Los Sosa)
- Junior FC vs. Pirañas FC ( Capitán Cáceres)
En esta nota: Liga Pirata, Monteros