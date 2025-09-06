sábado 6 de septiembre de 2025
Monterizos
6 Sep 2025

Liga Pirata: se juega la 6ª fecha en Monteros con grandes duelos

Los partidos se disputarán en canchas de diferentes localidades y barrios, con cruces que prometen emoción y mucha paridad.

La Liga Pirata, uno de los torneos barriales más convocantes de Monteros, entra en su 6ª fecha y promete una jornada cargada de fútbol, pasión y rivalidad. El Torneo Clausura 2025 "Copa Despensa Lucas" tendrá su actividad a pleno esta tarde

En la Categoría B se destacan los encuentros:

  • San Andrés vs. Manzana Jr. (El Naranjo)
  • Yesos Banega vs. Amigos de Barros. (Simón Racedo)
  • Los Amigos de Roba vs. Villa Dominga (25 de Mayo)
  • Planificación Castaño vs. Lamadrid (Los Sosa)
  • B° San Martín vs. Barrio Norte (Los Pumas)
  • B° Alberdi vs. Kolino FC (Los Nuñez)
  • B° Ñuñorco vs. B° 150 FC (Villagra)
  • El Paraíso vs. Belgrano (San Martín Jrs)
  • Chajas FC vs. Aston Birra (Chori)
  • El Cercado vs. Cáceres Jr (El Pueblo)
  • Yatay FC vs. Nuevo Aero (Itín)
  • Los Amigos FC vs. B° 50 FC (Soldado Maldonado)
  • Los Santos vs. Yerba Buena (Maipu 2)
  • Expreso FC vs. Los Lapachos. (Los Andes)

Mientras que en la Categoría A habrá choques muy esperados como:

  • Ñupi FC vs. Los Pibes (Los Núñez)
  • San Miguel vs. Manzana 8 (El Naranjo)
  • Leones FC vs. Los Sosa Jr (El Pueblo)
  • Desp. Naty vs. Carlos Muñoz (25 de Mayo)
  • Santos Jrs vs. Barrio Modelo (Los Pumas)
  • San Carlos vs. Monteagudo (Los Sosa)
  • Junior FC vs. Pirañas FC ( Capitán Cáceres)

